 
TOP 10

1 СМИ: в Сирии 29 россиян сдерживали 800 боевиков ИГИЛ (ВИДЕО)

2 "За это надо бить, больно и прилюдно": на памятнике Калашникову нашли позорный ляп (ФОТО)

3 "Сумасшедшего старика мы будем укращать огнем": Ким Чен Ын счел заявление Трампа объявлением войны

4 В Ростовской области коллекторы угрожали взорвать детский сад из-за долга воспитательницы

5 "Дедушка, когда деньги вернешь?": в конфликт родителей Фриске с Шепелевым втянули сына певицы

6 Эксперты рассказали о перспективах курса евро из-за выборов в Германии

7 Эксперты назвали самый надежный браузер

8 Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона. Юбиляра со сцены поздравил Путин (ВИДЕО)

9 Гимнаст из КНДР, исполнивший в московском цирке шесть сальто-мортале, умер в больнице

10 Крупнейший в мире лайнер едва не разбился под Домодедово

Новости наших партнеров

"За это надо бить, больно и прилюдно!": на памятнике Калашникову нашли позорный ляп (ФОТО)

Опубликовано 22.09.17 09:25 "За это надо бить, больно и прилюдно!": на памятнике Калашникову нашли позорный ляп (ФОТО)

Неожиданную деталь обнаружил историк на памятнике Калашникову в центре Москвы.

В Сети рассмотрели памятник Михаилу Калашникову, открытый 19 сентября в центре Москвы, и обнаружили на нем чертежи немецкой штурмовой винтовки StG 44 (Sturmgewehr 44), разработанной в 1944 году.

"Запилить памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову со взрыв-схемой Штурмгевера — это просто высший пилотаж!", — написал военный историк Юрий Пашолок в своем Facebook.

"Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!", - добавил он, прикрепив фотоподтверждение своим словам.

Сам автор памятника слульптор Салават Щербаков отрицает, что на монументе ужшкммт изображена схема немецкого автомата.

"Если кто-то очень интересуется, то надо с этим человеком поговорить, что он там видит. А вообще, памятник наш с секретом. Там много исторических пластов — от оружия до иконы", - цитирует скульптора Лайф.

Памятник Михаилу Калашникову создан скульптором Салаватом Щербаковым. Монумент был открыт в минувшую субботу на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Композиция представляет собой пятиметровую фигуру конструктора на четырехметровом постаменте с автоматом АК-47 в руках. Позади расположен силуэт земного шара и святой Георгий, поражающий копьем змея.

Автомат StG 44 был разработан немецким конструктором Хуго Шмайссером в первой половине 1940-х и поступил на вооружение Германии в 1944 году. Оружие было названо «штурмовой винтовкой» (Sturmgewehr) и фактически стало первым в мире автоматом современного типа, созданным под промежуточный патрон и выпускаемым серийно.

Как ранее сообщал Topnews, автора памятника Калашникову заподозрили в плагиате, а сама скульптура подверглась нещадной критике со стороны известных артистов.
Другие материалы по этой теме

"Смотреть страшно!": Сергей Лазарев поддержал Макаревича, раскритиковав памятник Калашникову

Автора памятника Калашникову в Москве обвинили в плагиате

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга