Неожиданную деталь обнаружил историк на памятнике Калашникову в центре Москвы.

В Сети рассмотрели памятник Михаилу Калашникову, открытый 19 сентября в центре Москвы, и обнаружили на нем чертежи немецкой штурмовой винтовки StG 44 (Sturmgewehr 44), разработанной в 1944 году.

"Запилить памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову со взрыв-схемой Штурмгевера — это просто высший пилотаж!", — написал военный историк Юрий Пашолок в своем Facebook.

"Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!", - добавил он, прикрепив фотоподтверждение своим словам.

Сам автор памятника слульптор Салават Щербаков отрицает, что на монументе ужшкммт изображена схема немецкого автомата.

"Если кто-то очень интересуется, то надо с этим человеком поговорить, что он там видит. А вообще, памятник наш с секретом. Там много исторических пластов — от оружия до иконы", - цитирует скульптора Лайф.

Памятник Михаилу Калашникову создан скульптором Салаватом Щербаковым. Монумент был открыт в минувшую субботу на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Композиция представляет собой пятиметровую фигуру конструктора на четырехметровом постаменте с автоматом АК-47 в руках. Позади расположен силуэт земного шара и святой Георгий, поражающий копьем змея.

Автомат StG 44 был разработан немецким конструктором Хуго Шмайссером в первой половине 1940-х и поступил на вооружение Германии в 1944 году. Оружие было названо «штурмовой винтовкой» (Sturmgewehr) и фактически стало первым в мире автоматом современного типа, созданным под промежуточный патрон и выпускаемым серийно.

Как ранее сообщал Topnews, автора памятника Калашникову заподозрили в плагиате, а сама скульптура подверглась нещадной критике со стороны известных артистов.