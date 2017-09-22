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Наталья Юнникова в коме: бывший муж актрисы рассказал, что случилось со звездой "Взвращения Мухтара"

Опубликовано 22.09.17 15:51 Наталья Юнникова в коме: бывший муж актрисы рассказал, что случилось со звездой "Взвращения Мухтара"

Звезда "Возвращения Мухтара" Наталья Юнникова находится при смерти: СМИ выяснили последние новости о состоянии здоровья актрисы и подробности случившегося.

Известная актриса Наталья Юнникова находится в больнице после инсульта, состояние тяжелое, об этом рассказал сайту телеканала «Звезда» ее бывший супруг Антон Федотов.

«Состояние здоровья у нее сейчас тяжелое. Она находится после инсульта в больнице. Врачи пока ничего не говорят», – поделился бывший муж актрисы.

Как писал Topnews, Наталья Юнникова в тяжелом состоянии находится в реанимации. Она упала у себя дома, ударилась головой и сразу потеряла сознание. У нее обширное кровоизлияние ужшкммт в мозг. Врачи ввели ее в кому, говорится в сообщении. Состоянии актрисы оценивается как крайне тяжелое.

Антон Федотов рассказал "Собеседнику", что в действительности случилось с актрисой.

"У Наташи случился инсульт, она в это время не была ни на каком застолье. Она была дома с мамой и нашим сыном Роланом. Ее отвезли в больницу. Врачи ввели ее в искусственную кому. Медики говорят, что теперь многое зависит от того, как поведет себя организм Наташи. Операция пока не показана. Я на связи с врачами, держу руку на пульсе, надеемся на лучшее", - рассказал он.
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