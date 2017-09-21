СМИ: Ксения Собчак будет участвовать в выборах президента

Несколько медийных персон получили предложения «войти в штаб Собчак» к выборам президента России.

Известная ведущая и журналист Ксения Собчак призналась, что намерена принять участие в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщил Telegram-канал, который был создан в поддержку её предвыборной программы.

Как стало известно Би-би-си, с предложением возглавить свой предвыборный штаб Ксения Собчак обращалась, в частности, к гендиректору канала "Дождь" Наталье Синдеевой, к создателю фонда "Спид.Центр" Антону Красовскому и к журналисту, автору книги "Вся кремлевская рать" и экс-главреду "Дождя" Михаилу Зыгарю. Кроме того, такое предложение она делала бывшему руководителю правозащитного ужшкммт отделения "Открытой России" Марии Бароновой, политтехнологу Станиславу Белковскому и журналисту Роману Суперу.

Однако никто из них не согласился работать на кампанию Собчак.

Однако все они ответили отказом. Издание The Bell также сообщило, что Собчак искала людей в предвыборный штаб.

Как отмечают источники, из Кремля поступила только идея об участии Собчак в выборах, однако бюджета вслед за идеей телеведущей не выделили. Пока неизвестно, на какие средства она собирается вести предвыборную кампанию.

"Собчак так устроена, что пойдет на выборы, только если Путин скажет ей: "нужно". А если он так не скажет, то она не пойдет", - заявил бывший сотрудник Кремля, попросивший не упоминать его по имени.

Сама Собчак заявила Би-би-си, что пока в декретном отпуске и занята своим проектом - пока секретным.