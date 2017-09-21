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Курс доллара на сегодня, 21 сентября 2017: потенциал роста рубля скоро будет ограничен - эксперты

Опубликовано 21.09.17 08:13 Курс доллара на сегодня, 21 сентября 2017: потенциал роста рубля скоро будет ограничен - эксперты

Курс валют на сегодня, 21 сентября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный  курс доллара и евро на сегодня, 21 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 21 сентября 2017 составляет 58,12 руб., курс евро на сегодня равен 69,76 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 21 сентября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,74 руб. при покупке и 59,86 руб. при продаже банком, курс евро на 21 сентября 2017 равен 67,50 руб. и 71,00 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России ужшкммт и СНГ Михаил Мащенко констатирует, что сегодня российскую валюту поддерживает налоговый период, пик которого приходится на следующую неделю. Также на стороне рубля играет и растущая нефть.

"В целом, на сырьевом рынке складывается достаточно позитивная картина - ОПЕК и Международное агентство энергетики прогнозируют больший чем ожидалось рост спроса на нефть, что в купе с ситуацией в США может снизить избыток нефти и нормализовать баланс на рынке", - цитирует специалиста "Российская Газета".

По его словам, ожидать серьезного роста цен на "черное золото" не стоит: котировки подошли вплотную к максимальным значениям с момента заключения глобального нефтяного пакта, поэтому для дальнейшего движения потребуется появление значительных новостей. Мащенко отметил, что тем самым потенциал дальнейшего укрепления рубля может быть ограничен.

"Несмотря на возможные негативные сценарии в будущем, в краткосрочной перспективе курс рубля будет оставаться стабильным и двигаться в диапазоне 57.90 - 58.40 за доллар и 69.40 - 69.90 за евро", - сказал эксперт.
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