"Игра престолов", 7 сезон: Мэйси Уильямс показала, как сама выполняет трюк с ножом в сериале (ВИДЕО)

"Игра престолов", последние новости: создатели культового сериала рассказали о том, как снималась сцена драки между Бриенной Тарт и Арьей Старк.

Создатели сериала "Игра престолов", 7 сезон, опубликовали видеозапись, рассказывающую о том, как происходила съемка сцены драки между Бриенной Тарт и Арьей Старк в четвертом эпизоде.

Зрителей проекта более всего впечатлил трюк с кинжалом в исполнении Мэйси Уильямс, играющей Арью Старк, причем все это она исполнила сама.

В кадре видно, как Мэйси Уильямс и Гвендолин Кристи - готовились к бою, благодаря чему фанаты узнали, что Мэйси выполнила трюк самостоятельно, а вовсе не благодаря компьютерной графике.

"Этот маленький трюк ужшкммт с ножом между рук в конце, не увидел этого в самом сериале, чертовски круто", - прокомментировал увиденное один из пользователей.

"Окей, перенос кинжала из правой руки в левую был суперкрутым. Она могла бы просто его перебросить, но она сделала так, что его ручка перевернулась полностью вокруг себя, а потом поймала его", - отметил другой комментатор.

"Игра престолов", 7 сезон. Драка между Бриенной Тарт и Арьей Старк. ВИДЕО