МВД подсчитало ущерб, нанесенный России ложными сообщениями о бомбах

Звонки о "минировании" затронули за шесть дней более 180 тысяч россиян.

Ущерб от эвакуации из-за массовых звонков о «минировании» административных объектов, школ и торговых центров по всей России с 10 по 17 сентября составил 300 млн рублей, подсчитали в МВД. Сумму ущерба, как и саму тему анонимных угроз о заложенных бомбах, обсуждали на закрытом совещании в МВД, пишет РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

Отмечается, что в оценку ущерба в первую очередь вошли мероприятия по эвакуации людей из ужшкммт общественных зданий. Однако в эту сумму не включена упущенная выгода бизнеса от действий телефонных хулиганов. Это расходы, которые государство берет на себя в результате усиленного режима несения службы.

Экс-советник управления президента России по внутренней политике Олег Матвейчев заявил, что личный состав, задействованный при эвакуации, как правило, подключают внеурочно, а иногда даже отзывают из отпусков, что оплачивается дополнительно. Плюс выезды на место — это расходы на бензин, дополнительные средства идут на оплату работы кинологов, с которыми в таких случаях заключаются отдельные договоры.

Свыше 180 тысяч человек были эвакуированы за шесть дней в регионах России после анонимных звонков о "минировании" почти 600 объектов с массовым пребыванием людей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Всего с прошлого вторника, по предварительным данным, «заминировали» порядка 600 объектов — аэропорты, торговые центры, вокзалы.

Причиной массовых звонков о бомбах в российских городах является зарубежная централизованная атака с использованием IP-телефонии, утверждают источники в спецслужбах. Одной из основных версий того, кто может стоять за телефонными угрозами, силовики рассматривают «атаку» с территории Украины.

Из-за массовых сообщений о возможной угрозе и эвакуации крупнейших столичных торговых центров их арендаторы всего за несколько часов простоя могли потерять сотни тысяч долларов, ранее подсчитали опрошенные РБК эксперты. По их подсчетам, все арендаторы такого ТЦ могут терять от $50 тыс. до $150 тыс. в час.