СМИ подсчитали стоимость роскошной свадьбы сына миллиардера Карапетяна - размах поражает

На днях в столичном ресторане "Сафиса" состоялось венчание и шикарный свадебный банкет для младшего сына главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
По информации "Комсомольской правды" со ссылкой на промоутера Евгения Морозова, на одно лишь украшение живыми цветами храма и банкетного зала в честь жениха Карена и его невесты Лилит было потрачено ушло не менее 20 млн рублей.
Лилит выходила замуж в эксклюзивном платье от знаменитого ливанского дизайнера Зухаира Мурада, который шьет свадебные наряды для звезд только на заказ и в единственном экземпляре.
Платье от кутюр в среднем оценивается минимум в три миллиона рублей. Платье Лилит было инкрустировано драгоценными камнями, поэтому его стоимость была гораздо выше. Вес наряда при этом составлял более семи килограммов.
Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов, гонорар которого на корпоративе составляет 2 миллиона рублей. Также гостей развлекали Яна Чурикова и Ксения Собчак. К слову, последняя просит за ведение вечера не менее одного миллиона рублей. За музыкальную составляющую вечера отвечали Эрос Рамазотти, который берет за свои выступления на частных вечеринках около 3 млн рублей, Николай Басков - более 6 млн рублей, Филипп Киркоров - более 10 млн рублей, во столько же оценивает свое участие и музыкальная группировка "Ленинград", Алла Пугачева, гонорар которой составляет 25 млн рублей.
Торт, выполненный в виде беседки, обошелся еще в несколько сотен тысяч рублей.
Напомним, в числе гостей свадьбы были замечены премьер-министр Армении Карен Карапетян и президент этой страны - Серж Саргсян.
Помпезность торжества не осталась незамеченной даже для западных СМИ. Так, о свадьбе Карена и Лилит написала британская Daily Mail.
"Неизвестно, когда пара познакомилась, но их сфотографировали вместе на столь же шикарной свадьбе старшего брата Карена - Саргиса - состоявшейся в июне прошлого года. Самвел Карапетян потратил 2 миллиона долларов, когда его старший сын женился на грузинской невесте Саломее Кинцурашвили", - отмечают журналисты.