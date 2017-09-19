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СМИ подсчитали стоимость роскошной свадьбы сына миллиардера Карапетяна - размах поражает

Опубликовано 19.09.17 08:45 СМИ подсчитали стоимость роскошной свадьбы сына миллиардера Карапетяна - размах поражает

Гостей развлекали Андрей Малахов, Ксения Собчак, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Эрос Рамазотти и другие знаменитости.

На днях в столичном ресторане "Сафиса" состоялось венчание и шикарный свадебный банкет для младшего сына главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

По информации "Комсомольской правды" со ссылкой на промоутера Евгения Морозова, на одно лишь украшение живыми цветами храма и банкетного зала в честь жениха Карена и его невесты Лилит было потрачено ушло не менее 20 млн рублей. 

 

Публикация от @vogue._.style

 

Лилит выходила замуж в эксклюзивном платье от знаменитого ливанского дизайнера Зухаира Мурада, который шьет свадебные наряды для звезд только на заказ и в единственном экземпляре.

Платье от кутюр в среднем оценивается минимум в три миллиона рублей. Платье Лилит было инкрустировано драгоценными камнями, поэтому его стоимость была гораздо выше. Вес наряда при этом составлял более семи килограммов.

 

Публикация от @vogue._.style

 

Публикация от @vogue._.style

 

Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов, гонорар которого на корпоративе составляет 2 миллиона рублей. Также гостей развлекали Яна Чурикова и Ксения Собчак. К слову, последняя просит за ведение вечера не менее одного миллиона рублей. За музыкальную составляющую вечера отвечали Эрос Рамазотти, который берет за свои выступления на частных вечеринках около 3 млн рублей, Николай Басков - более 6 млн рублей, Филипп Киркоров - более 10 млн рублей, во столько же оценивает свое участие и музыкальная группировка "Ленинград", Алла Пугачева, гонорар которой составляет 25 млн рублей.

Торт, выполненный в виде беседки, обошелся еще в несколько сотен тысяч рублей.

 

Публикация от @vogue._.style

 

Напомним, в числе гостей свадьбы были замечены премьер-министр Армении Карен Карапетян и президент этой страны - Серж Саргсян.

 

Публикация от @vogue._.style

Помпезность торжества не осталась незамеченной даже для западных СМИ. Так, о свадьбе Карена и Лилит написала британская Daily Mail.

"Неизвестно, когда пара познакомилась, но их сфотографировали вместе на столь же шикарной свадьбе старшего брата Карена - Саргиса - состоявшейся в июне прошлого года. Самвел Карапетян потратил 2 миллиона долларов, когда его старший сын женился на грузинской невесте Саломее Кинцурашвили", - отмечают журналисты.
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