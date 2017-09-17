Пугачева в мини-юбке, Эрос Рамазотти и президент Армении: в Москве прошла свадьба сына олигарха Карапетяна (ФОТО, ВИДЕО)

В Москве прошли гуляния в честь бракосочетания Карена Карапетяна — младшего сына владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна — и его избранницы Лилит. Свадьба стала одной из самых дорогих в 2017 году.

Российские и зарубежные звезды посетили свадьбу Карена Карапетяна — сына одного из богатейших людей в России Самвела Карапетяна и его избранницы Лилит, передает РЕН-ТВ.

#KarenLilitWedding #KarenLilit Публикация от @vogue._.style Сен 16 2017 в 4:19 PDT

В праздничный вечер на сцену выходили Алла Пугачева, Эрос Рамазотти, группа "Ленинград" и другие артисты — фотографии и видеоролики были опубликованы на страницах гостей в соцсети Instagram.

Венчание пары прошло в Кафедральном соборе Святого Преображения Господня Армянской Апостольской Церкви. По словам присутствующих, традиционные свадьбы «красивы, статны и завораживающи. Достойные и выдержанные, при этом роскошные и запоминающиеся!». Возле собора гостей встречали артисты, исполнявшие традиционные армянские танцы, отмечает RNS.

@karapetyan_lilit_ @karapetyan_karen #KarenLilitWedding #KarenLilit Публикация от @vogue._.style Сен 16 2017 в 6:00 PDT

Невеста для торжественного дня выбрала белоснежное платье ZuhairMurad со шлейфом, усыпанное россыпью страз. Особую красоту наряду придавал ассиметричный покрой длинной юбки. Зал дворца торжеств«Сафиса», где прошел свадебный банкет, был украшен огромным количеством цветов в нескольких оттенках розового. Особой изюминкой стал кондитерский шедевр — многометровый торт от одного из известных московских кондитеров.

Среди приглашенных оказались и звезды российской эстрады. Для гостей вечера выступали Эрос Рамазотти, Филипп Киркоров, Николай Басков, Вера Брежнева, группа "Ленинград" и многие другие. Настоящий восторг вызвало появление на сцене Аллы Пугачевой. Она выступала в соблазнительном мини-платье черного цвета, пишут Дни.ру.

#KarenLilitWedding Публикация от @_sonya777 Сен 16 2017 в 12:35 PDT

Также на празднике присутствовали телеведущие Ксения Собчак и Андрей Малахов. Гостем на свадьбе стал и премьер-министр Армении Карен Карапетян.

#KarenLilit #KarenLilitWedding Публикация от @vogue._.style Сен 17 2017 в 12:12 PDT

Самвел Карапетян – известный российский предприниматель и меценат. Он является основателем и президентом группы компаний "Ташир", в которую входит порядка 200 организаций. Состояние Карапетяна оценивается в 4,3 миллиарда долларов.

О да- Эрос Рамазотти🔥🔥🔥 Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Сен 16 2017 в 12:48 PDT