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В небе над Лондоном чудом не столкнулись два самолета (ФОТО)

Опубликовано 18.09.17 18:07 В небе над Лондоном чудом не столкнулись два самолета (ФОТО)

Старик сделал редкое фото, как два самолёта не смогли поделить небо между собой.

Одновременно заходящие на посадку в аэропорт Хитроу лайнеры – Airbus A340 и Boeing Dreamliner – чуть не столкнулись. Очевидец сфотографировал опасное сближение самолетов, передает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

Оба самолета транспортировали сотни пассажиров. На кадрах видно, что пути самолетов пересекаются, но один чуть выше другого.

Фотографию сделал 70-летний местный житель Крис Найн со двора своего дома. Он раньше работал инженером, поэтому любит наблюдать за воздушными ужшкммт судами.

"Я часто сижу и наблюдаю за самолётами, пока они кружатся и ждут своей очереди на посадку в Хитроу. Но эти два самолёта привлекли моё внимание, так как они летали гораздо ближе, чем обычно. Я был так удивлён, что сразу же схватил камеру", - цитирует его Лайф.

Пенсионер приблизил изображение, и ему удалось разглядеть модели самолётов: Virgin Atlantic A340 и British Airways 787 Dreamliner, каждый из которых вмещает как минимум 200 пассажиров.
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