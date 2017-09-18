Тропический шторм "Мария" стал ураганом и готов обрушиться на разрушенные "Ирмой" Карибы (ВИДЕО)

Острова Карибского бассейна ждет очередное непростое испытание стихией.

Тропический шторм "Мария" стал ураганом и сейчас он движется в сторону Карибского моря. В центре вихря порывы ветра достигают 120 километров в час.

Как сообщает "Российская Газета" со ссылкой на Американский центр ураганов (NHC), в 21 час по Гринвичу тропическую бурю "Мария" переквалифицировали в ураган первой категории, причем его "глаз" находился в 225 километрах северо-восточнее от Барбадоса.

Синоптики сообщают, что вечером в понедельник "Мария" достигнет северо-восточного побережья Карибского моря. Сильный порывистый ветер ожидается в Сент-Китсе и Невисе. По словам специалистов, ураган ужшкммт пройдет по британской и американской частям Виргинских островов, а также затронет острова французской Вест-Индии из Гваделупе и Мартинике, Антигуа и Барбуды, Сент-Люсию, Сен-Эусташ и Сабу на нидерландских Антильских островах.

Власти Франции, Великобритании и Нидерландов сейчас бурно обсуждают тему поддержки жертв урагана "Ирма", опустошившего заморские территории европейских стран десять дней назад. Так, правительства этих стран упрекают в том, что они опоздали с отправкой на острова помощи и подкрепления правоохранителям, что привело к хаосу и к грабежам после стихийного бедствия.