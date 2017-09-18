СМИ уличили "Тинькофф-банк" в нарушении прав клиентов

Помимо потребителей, от действий банка страдают и его собственные работники, которых лишают части трудовых прав.

"Тинькофф-банк" нарушает права клиентов, сообщают СМИ. К такому выводу журналисты пришли, проанализировав ролик видеблогеров с канала "Немагия" и сравнив их выводы с данными Роспотребнадзора и архивами судебных протоколов, пишет Лайф.

Оказалось, "Тинькофф" действительно ущемляет права клиентов, за что регулярно получает штрафы. К сотрудникам в банке отношение похожее: их лишают элементарных трудовых прав. А когда госорганы пытаются привлечь руководство к ответу, банк им всячески препятствует.

Плохое отношение к клиентам отмечал ужшкммт и Роспотребнадзор. Сразу два отделения этого ведомства запретили "Тинькоффу" брать комиссию за снятие наличных с кредитки. Челябинские и омские специалисты указали, что условия договоров, которые разрешают банку брать 2,9% плюс 290 рублей за каждое снятие налички, незаконны и ущемляют права потребителей. Хотя ведомство потребовало прекратить брать комиссию ещё в конце прошлого года, такое положение до сих пор содержится в типовом договоре банка.

Ранее, в 2016 году, Роспотребнадзор обнаружил, что одному из своих челябинских клиентов банк незаконно поднял проценты по кредиту. Мужчина перевёл свой кредит из "Связного-банка", и ему дали ставку в 33%. Но очень быстро она поднялась до 45%. Подобные выводы делали и суды, а весной этого года работой банка заинтересовалась Хорошёвская межрайонная прокуратура Москвы. Прокуроры выяснили, что из-за своеобразного подхода банка к разработке мобильных приложений персональные данные пользователей могут оказаться в открытом доступе.

Наконец, обвинения блогеров заочно подтверждаются отчётами трудовой инспекции по Москве Например, с некоторыми работниками заключали не трудовые, а гражданско-правовые договоры. Трудовой кодекс запрещает так делать, если работа постоянная. Но и права сотрудников, работавших по обычным трудовым договорам, тоже ущемляли - не предоставляли перерыв для отдыха или обеда. В итоге банку всё же выписали штраф за нарушение прав работников. В августе этого года председатель правления "Тинькофф-банка" Хьюз Оливер Чарльз был оштрафован на 33 тысячи, а сам банк — на 225 тысяч рублей. Впрочем, эти цифры выглядят смешно в масштабах прибыли "Тинькофф" — за минувший год она достигла 9,1 млрд рублей.