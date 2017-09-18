"Вы хотите, чтоб я ушел?": тренер "Спартака" обвинил футболистов в желании добиться его увольнения

Главный наставник московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера обвинил своих подопечных в том, что он специально показывают плохую игру, провоцируя его отставку.
"А теперь "бомба", которую я узнал только что. В раздевалке Каррера сказал игрокам: "Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?"- написал в своем Twitter журналист Игорь Рабинер.
Спустя некоторое время журналист рассказал, как отреагировали на это заявление игроки.
"Люди задают верный вопрос - а ответ был? Нет. Потому ужшкммт что вопрос Массимо задал риторический. Тут же что-то разбил и вышел из раздевалки", - сказал Рабинер.
В свою очередь, владелец "Спартака" Леонид Федун отказался комментировать ситуацию вокруг итальянца Массимо Карреры.
"Я не комментирую. Это все вопросы к генеральному директору [Сергею Родионову]", - сказал Федун. Его слова приводит ТАСС.
Как писал TopNews, в 10-м туре чемпионата России по футболу "Спартак" упустил победу в поединке против "Тосно", несмотря на то, что вел со счетом 2:0 и играл в большинстве. В итоге встреча завершилась со счетом 2:2.