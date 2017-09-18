"Вы хотите, чтоб я ушел?": тренер "Спартака" обвинил футболистов в желании добиться его увольнения

Ситуацию вокруг Массимо Карреры отказался комментировать Леонид Федун.

Главный наставник московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера обвинил своих подопечных в том, что он специально показывают плохую игру, провоцируя его отставку.

"А теперь "бомба", которую я узнал только что. В раздевалке Каррера сказал игрокам: "Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?"- написал в своем Twitter журналист Игорь Рабинер.

Спустя некоторое время журналист рассказал, как отреагировали на это заявление игроки.

"Люди задают верный вопрос - а ответ был? Нет. Потому ужшкммт что вопрос Массимо задал риторический. Тут же что-то разбил и вышел из раздевалки", - сказал Рабинер.

В свою очередь, владелец "Спартака" Леонид Федун отказался комментировать ситуацию вокруг итальянца Массимо Карреры.

"Я не комментирую. Это все вопросы к генеральному директору [Сергею Родионову]", - сказал Федун. Его слова приводит ТАСС.

Как писал TopNews, в 10-м туре чемпионата России по футболу "Спартак" упустил победу в поединке против "Тосно", несмотря на то, что вел со счетом 2:0 и играл в большинстве. В итоге встреча завершилась со счетом 2:2.