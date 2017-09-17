 
TOP 10

1 Избиение главы московского штаба Навального железной трубой попало на видео

2 Пугачева в мини-юбке, Эрос Рамазотти и президент Армении: в Москве прошла свадьба сына олигарха Карапетяна (ФОТО, ВИДЕО)

3 Олимпийской чемпионке Медведцевой болт от машины пробил голову: спортсменка в реанимации

4 Страшный пожар в детском лагере в Одессе: три девочки погибли, родители пошли на штурм мэрии

5 В Британии нашли могилу предполагаемого Джека-потрошителя (ФОТО)

6 После развода с Бузовой у футболиста Тарасова нашелся внебрачный сын (ФОТО)

7 "Тосно" вырвал ничью у "Спартака", проигрывая вдесятером два мяча (ВИДЕО)

8 На дне озера на Марсе уфологи нашли обломки НЛО (ФОТО)

9 "Это было грубо и некрасиво": Ангелина Вовк обвинила Пугачеву в своем уходе с ТВ

10 #БудущийЧемпион: сын боксера Сондерса ударил в пах соперника отца (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

"Тосно" - "Спартак": счет 2:2, обзор матча от 17.09.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 17.09.17 15:01 "Тосно" - "Спартак": счет 2:2, обзор матча от 17.09.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

17 сентября 2017 московский «Спартак» в большинстве упустил победу в матче с «Тосно», ведя в со счетом 2:0.

Действующий чемпион России по футболу московский "Спартак" не смог удержать победу в матче с аутсайдером российской премьер-лиги "Тосно". Матч, состоявшийся 17 сентября на стадионе "Петровский" в Санкт-Петерубрге, завершился вничью со счетом 2:2. При этом команда Массимо Карреры вела по ходу матча два мяча, с 29-й минуты встречи имея на одного игрока на поле больше.

"Тосно" - "Спартак": обзор матча

Столичный "Спартак" в очередной раз не смог удержать победный ужшкммт счет, ведя по ходу встречи.

В матче 10-го тура российской Премьер-Лиги в матче с «Тосно» хозяева на 29-й минуте остались вдесятером. Виталий Шахов получил прямую красную карточку — арбитр посчитал, что футболист «Тосно» совершил фол последней надежды, нарушив правила на Педро Роше.

«Спартак» воспользовался численным преимуществом уже через шесть минут, когда отличился Георгий Джикия. На 63-й минуте Марио Пашалич удвоил преимущество гостей.

Однако в сумасшедшей концовке второго тайма хозяева сначала сумели один мяч отыграть — на 86-й минуте отличился Евгений Марков. А уже на 90-й минуте усилиями Антона Заболотного «Тосно» сумел вырвать ничью.

"Тосно" - "Спартак", счет 2:2. ВИДЕО голов
Другие материалы по этой теме

"Спартак" упустил победу над "Марибором" в Лиге чемпионов

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга