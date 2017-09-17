17 сентября 2017 московский «Спартак» в большинстве упустил победу в матче с «Тосно», ведя в со счетом 2:0.

Действующий чемпион России по футболу московский "Спартак" не смог удержать победу в матче с аутсайдером российской премьер-лиги "Тосно". Матч, состоявшийся 17 сентября на стадионе "Петровский" в Санкт-Петерубрге, завершился вничью со счетом 2:2. При этом команда Массимо Карреры вела по ходу матча два мяча, с 29-й минуты встречи имея на одного игрока на поле больше.

"Тосно" - "Спартак": обзор матча

Столичный "Спартак" в очередной раз не смог удержать победный ужшкммт счет, ведя по ходу встречи.

В матче 10-го тура российской Премьер-Лиги в матче с «Тосно» хозяева на 29-й минуте остались вдесятером. Виталий Шахов получил прямую красную карточку — арбитр посчитал, что футболист «Тосно» совершил фол последней надежды, нарушив правила на Педро Роше.

«Спартак» воспользовался численным преимуществом уже через шесть минут, когда отличился Георгий Джикия. На 63-й минуте Марио Пашалич удвоил преимущество гостей.

Однако в сумасшедшей концовке второго тайма хозяева сначала сумели один мяч отыграть — на 86-й минуте отличился Евгений Марков. А уже на 90-й минуте усилиями Антона Заболотного «Тосно» сумел вырвать ничью.

"Тосно" - "Спартак", счет 2:2. ВИДЕО голов