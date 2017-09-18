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Пародия Харламова и Воли на клипы Бузовой за сутки набрала 2,5 млн просмотров (ВИДЕО)

Опубликовано 18.09.17 10:08 Пародия Харламова и Воли на клипы Бузовой за сутки набрала 2,5 млн просмотров (ВИДЕО)

В клипе резиденты Comedy Club просыпаются на белоснежных простынях.

Резиденты Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов сняли пародию на клипы ведущей "Дома 2" и молодой певицы Ольги Бузовой. Ролик опубликовал в своем Instagram сам Павел воля с комментарием: "По многочисленным просьбам смеющихся выкладываю это сюда. Ловите дичь!".

Всего за сутки с момента публикации видео собрало более 2,5 миллионов просмотров.

На видео шоумены просыпаются на одной кровати и рассказывают о том, как им больно просыпаться вдвоем, у них ужшкммт ипотеки и нет денег на раздельное жилье. Также Воля и Харламов облачились в черные боди и станцевали под другой трек Бузовой - "Мало половин".

Поклонники юмористов положительно восприняли новый опус артистов.

"Пересматриваю ! Очень смешной выпуск! Так держать!!!", "Клааассс, мы с мужем смеялись до слез", "Без комплексов. Ребята вы лучшие!!!!" - пишут фолловеры Павла Воли.
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