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На Avito появились объявления о продаже украденных растений из парка "Зарядье"

Опубликовано 17.09.17 13:49 На Avito появились объявления о продаже украденных растений из парка "Зарядье"

В итоге Avito заблокировала объявление о продаже растений из парка «Зарядье».

Пользователей соцсей обеспокоило объявление на площадке Avito, в котором, по их мнению, продавались растения, выкопанные в недавно открывшемся парке «Зарядье». Некто Юрий выставил на продажу саженцы «из разных уголков России», пишет РБК.

Цены на них варьировались между 500 и 5 тыс. руб. Так, за северные растения, в частности мхи и лишайники, продавец просил от 500 руб., за лесные — от 300 руб., за луговые — от 1000 руб. Саженец ели продавался по объявлению за 5 тыс. руб., осока — от 1 тыс. руб. На поврежденные растения покупателям предлагалась ужшкммт скидка в 30%. А фотографии были явно сделаны из парка "Зарядье".

Более того, таинственный Юрий отметил, что готов доставить растения не из представленного списка под заказ. Забрать растения продавец предлагал неподалеку от станции МЦК Ростокино или ж/д станции Северянин или же оформив доставку за 500 руб.

В итоге на Avito заблокировали объявление о продаже растений из парка "Зарядье"

В настоящее время объявление по ссылке недоступно.

В пресс-службе Avito ответили, что модераторы сервиса заблокировали это объявление, поскольку отнесли его к попытке продать краденный товар, что, подчеркнули в компании, запрещено правилами. По их словам, про растения из «Зарядья» было единичное объявление.
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