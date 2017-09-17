Избиение главы московского штаба Навального железной трубой попало на видео

Момент нападения на сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина попал в объективы камер наружного наблюдения.

В Москве неизвестные напали Николая Ляскина, сотрудника ФБК и руководителя московского штаба оппозиционного политика Алексея Навального. По данным правоохранительных органов злоумышленник подбежал сзади к Ляскину в тот момент, когда он выходил из штаба на улице Гиляровского и нанес несколько ударов железной трубой по голове, после чего скрылся.

В результате нападения пострадавший был госпитализирован в больницу, где врачи диагностировали у него сотрясение ужшкммт мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Позже телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись с камеры наружного наблюдения, на которой запечатлен момент нападения на сотрудника Фонда борьбы с коррупцией.

На записи видно, как нападавший, подбежав со спины, бьет Ляскина, а затем убегает.

В связи с нападением возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Однако юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что будет добиваться переквалификации дела на статью «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения деятельности либо из мести за такую деятельность», сообщает "Медуза". Ляскин связал нападение с началом нового этапа избирательной кампании Навального, который собирается баллотироваться в президенты России. В рамках кампании Навальный отправился в поездки по регионам.