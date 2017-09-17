Лиза Пескова удалила аккаунт в Instagram после скандала с плагиатом

В колонке Елизаветы Песковой для Forbes обнаружили плагиат.

Медиаконсультант и основатель компании Silamedia Оксана Силантьева обнаружила заимствования в первой колонке Елизаветы Песковой для Forbes, проверив ее в системе «Антиплагиат». Колонка под названием «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование» была опубликована 12 сентября, пишут"Ведомости".

Один абзац скопирован из публикации издания «Мел», написанной по мотивам материала BBC в прошлом году, «куски по истории дистанта взяты из материала 2011 г. и совсем чуть-чуть подправлены формулировки», 9% списано из реферата ужшкммт по педагогике 2012 г. «К автору вопросов нет. К редактору — много», — отмечает Силантьева

В итоге Forbes удалил публикацию (она по-прежнему доступна в кэше Google) и восстановил ее уже с проставленными ссылками на источники.

По словам Силантьевой, это «лучшее, что можно было сделать в ситуации». Она призвала редакторов к бдительности, так как к ним идут люди, «привыкшие списывать».

После скандала Лиза Пескова удалила свою страницу с фотографиями в Instagram. По той ссылке, где она раньше находилась, открывается страница со стандартным сообщением о том, что аккаунт недоступен: «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена». СМИ связывают исчезновение аккаунта именно с этим плагиатом.