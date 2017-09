Ученые узнали, что за загадочное зубастое существо выбросило на пляж в Техасе во время урагана "Харви".

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, биолог Кеннет Тай из Национального музея естественной истории Смитсоновского института в США заявил, что волны вынесли на берег останки острохвостого угря, который относится к виду Aplatophis chauliodus.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh