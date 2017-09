После урагана «Харви» в Техасе обнаружили странного монстра с острыми зубами. Существо оказалось выброшенным на пляжный берег. Фотографии с чудовищем разместили пользователи в Twitter.

«OK, Twitter-биологи, напишите, что это такое. Найдено на пляже в Техас-Сити, штат Техас», — пишет автор снимков.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh