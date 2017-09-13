В Тюменской области прямо во дворе школы ребенок провалился под землю и погиб

Мальчик восьми лет погиб, провалившись под землю на территории школы в райцентре Викулово Тюменской области.

Трагедия в школе Викулово Тюменкой области. Сегодня, 13 сентября, на территории школы погиб восьмилетний мальчик в результате провала грунта.На место происшествия оперативно прибыли сотрудник МЧС, они провели поисковые работы и нашли тело ребенка.

В настоящий момент следователи совместно с криминалистами регионального СК выясняют все обстоятельства трагедии. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти ужшкммт по неосторожности), пишет "КП".

По предварительной версии, грунт мог провалиться из-за весеннего паводка. Такую версию выдвинули в администрации областного губернатора. Там предположили, что, когда вода ушла, в грунте земле образовались пустоты. В ведомстве также сообщили, что сейчас все учащиеся школы эвакуированы, место ЧП огорожено, передает НТВ.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который был оперативно проинформирован главой района, провел экстренное совещание по этому поводу. Всех людей из школы эвакуировали, а место происшествия огородили.