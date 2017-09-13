ФСБ задержала замглавы ФСИН Коршунова и провела обыск у него в квартире

Правоохранительные органы проводят обыски по месту жительства заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова.

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным издания, в настоящее время в квартире замруководителя ведомства проходит обыск. Обыски проходят в московской квартире Коршунова на улице Чичерина, рассказал источник, знакомый с материалами расследования.

СМИ уверены, что следственные действия в отношении Коршунова связаны с расходованием средств на строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге. По другим данным, причиной задержания Коршунова ужшкммт стал сигнал Следственного комитета о причастности замглавы ФСИН к хищению свыше 1 млрд руб. В постановлении о передаче сообщения о преступлении по подследственности (есть у РБК) говорится об имеющихся у управления СК по Калужской области материалах проверки, согласно которым Коршунов «злоупотреблял служебным полномочием» и участвовал в создании преступной схемы по хищению «денежных средств, предназначенных для перечисления в бюджет РФ», на общую сумму более 1 млрд руб.

О задержании Коршунова сотрудники ФСБ заранее предупредили главу ФСИН Геннадия Корниенко. Ему сообщили, что в самое ближайшее время Олег Адольфович не сможет выполнять свои должностные функции. В связи с этим в понедельник Корниенко издал приказ о перераспределнии обязанностей Коршунова между остальными своими заместителями, отмечает телеграм-канал Mash.

Коршунов курировал во ФСИН несколько направлений: финансово-экономическое, производственное и строительное.

Отмечается, что Коршунов отвечал за строительство изолятора "Кресты-2". Там выявились факты пропажи ключей от всех камер, недостроенных стен, но последней каплей стала проблема системы видеонаблюдения. Так, при проверке зимой-весной 2017 года сотрудники ФСБ обнаружили, что камер видеонаблюдения в "Крестах" нет вообще. По документам же они исправно работали.

Правоохранители проводят следственные действия с заместителем директора ФСИН России Олегом Коршуновым — по всей видимости, в рамках расследования недостачи при строительстве СИЗО "Кресты-2", подтвердил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, вопросы по строительству этого СИЗО у правоохранителей уже возникали, сейчас речь идет об уголовном деле.