В США застрявшего в банкомате мужчину спасли благодаря запискам на чеках

Рабочий провел в заточении довольно длительное время, так как пользователи банкомата считали записки розыгрышем.

Едва не закончилась трагедией история, произошедшая в американском городе Корпус-Кристи, штат Техас, где обслуживающий банкоматы рабочий застрял в одном из аппаратов. При этом на все мольбы о помощи люди реагировали как на шутку, в результате чего мужчина был вынужден длительное время оставаться в заточении.

Как сообщает CBS News, сотрудник компании прибыл на место для устранения неполадок. Он ужшкммт вошел в техническую комнату, расположенную в стене здания, однако дверь захлопнулась, и мужчина оказался заперт в тесном пространстве, а его магнитная карточка и телефон остались в машине.

Мужчина пытался кричать, но его не было слышно. Тогда он решил подсовывать снимающим деньги людям записки на чеках с просьбой о помощи.

"Помогите, пожалуйста. Я внутри, у меня нет телефона. Пожалуйста, позвоните по номеру...", - писал заложник банкомата в своих записках.

Однако клиенты банкомата считали мольбы о помощи розыгрышем и не реагировали на ситуацию. Спустя несколько часов один из обнаруживших записку мужчин рассказал о ситуации проезжавшему мимо патрулю полиции.

Правоохранители также посчитали произошедшее шуткой, но все-таки и позвонили по указанному в записке номеру. Представители компании подтвердили, что их работник действительно прибыл на обслуживание этого банкомата, и только после этого полицейские выломали дверь и смогли освободить пленника.