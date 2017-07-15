Виктория Боня "задела" Галкина в Instagram после его шутки про ботокс

Телеведущая ответила мужу Аллы Пугачевой за отпущенную им ранее шутку в свой адрес.

Популярная телеведущая Виктория Боня едко ответила Максиму Галкину за его шутку про ботокс в свой адрес: теледива высмеяла его любовь ко вкусной еде.

37-летняя Боня написала в своем Instagram о необходимости придерживаться здорового питания, и в качестве отрицательного примера она привела Максима Галкина, который, по ее словам, предавался обжорству на соседней от нее яхте.

"Сегодня я большая молодец, сбегала с утра в магазин и накупила ужшкммт столько овощей и фруктов, что еле ноги унесла. Мы с мамой приготовили сыроедческую окрошку. Рецепт окрошки будет через несколько минут у меня на страничке. Побежала монтировать видео, а вам я рекомендую правильно питаться, а не жрать, как Максим Галкин, в гостях на той яхте, что справа от меня", - написала звезда.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Июл 12 2017 в 10:26 PDT

Сам Максим Галкин не оставил без ответа выпад Бони.

"А?! Соседка? Я уже отъехал!" - прокомментировал публикацию звезды "Дома-2" муж Аллы Пугачевой.

Напомним, что не так давно Максим Галкин пошутил про деятельность звезд в соцсетях, обвинив Боню в преувеличении пользы рекламируемых ею продуктов.

"Виктория, вот вы сами верите, что крема могут заменить ботокс?" - поинтересовался юморист.