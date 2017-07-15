 
TOP 10

1 Кадыров посмеялся на вопрос о геях и напомнил о ядерной мощи РФ

2 СМИ: двух полковников ФСБ задержали за многомиллионные взятки

3 Адвокат Весельницкая рассказала, зачем встречалась с сыном Трампа

4 В Лос-Анджелесе прошла мировая премьера седьмого сезона "Игры престолов" (ФОТО, ВИДЕО)

5 Виктория Боня "задела" Галкина в Instagram после его шутки про ботокс

6 Опубликованы фото и видео с места нападения на туристов в Египте

7 Видео, как Путин дважды оттолкнул патриарха Кирилла на Валааме, озадачило Сеть

8 «Бесконечное рукопожатие» Трампа и Макрона попало на ВИДЕО

9 СМИ выяснили, что находилось в "красной коробке" спутника Путина на Валааме

10 "Грамотно пыталась ввести меня в стресс": клиентка Розы Сябитовой пожаловалась на работу свахи

Новости наших партнеров

Виктория Боня "задела" Галкина в Instagram после его шутки про ботокс

Опубликовано 15.07.17 11:08 Виктория Боня "задела" Галкина в Instagram после его шутки про ботокс

Телеведущая ответила мужу Аллы Пугачевой за отпущенную им ранее шутку в свой адрес.

Популярная телеведущая Виктория Боня едко ответила Максиму Галкину за его шутку про ботокс в свой адрес: теледива высмеяла его любовь ко вкусной еде.

37-летняя Боня написала в своем Instagram о необходимости придерживаться здорового питания, и в качестве отрицательного примера она привела Максима Галкина, который, по ее словам, предавался обжорству на соседней от нее яхте.

"Сегодня я большая молодец, сбегала с утра в магазин и накупила ужшкммт столько овощей и фруктов, что еле ноги унесла. Мы с мамой приготовили сыроедческую окрошку. Рецепт окрошки будет через несколько минут у меня на страничке. Побежала монтировать видео, а вам я рекомендую правильно питаться, а не жрать, как Максим Галкин, в гостях на той яхте, что справа от меня", - написала звезда.

Сам Максим Галкин не оставил без ответа выпад Бони.

"А?! Соседка? Я уже отъехал!" - прокомментировал публикацию звезды "Дома-2" муж Аллы Пугачевой.

Напомним, что не так давно Максим Галкин пошутил про деятельность звезд в соцсетях, обвинив Боню в преувеличении пользы рекламируемых ею продуктов.

"Виктория, вот вы сами верите, что крема могут заменить ботокс?" - поинтересовался юморист.
Другие материалы по этой теме

"Чудо в перьях": наряд Бони признан самым нелепым в Каннах (ФОТО)

Виктория Боня показалась на пляже в Маями полностью голой

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга