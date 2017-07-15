 
TOP 10

1 Кадыров посмеялся на вопрос о геях и напомнил о ядерной мощи РФ

2 СМИ: двух полковников ФСБ задержали за многомиллионные взятки

3 Адвокат Весельницкая рассказала, зачем встречалась с сыном Трампа

4 В Лос-Анджелесе прошла мировая премьера седьмого сезона "Игры престолов" (ФОТО, ВИДЕО)

5 Виктория Боня "задела" Галкина в Instagram после его шутки про ботокс

6 Опубликованы фото и видео с места нападения на туристов в Египте

7 Видео, как Путин дважды оттолкнул патриарха Кирилла на Валааме, озадачило Сеть

8 «Бесконечное рукопожатие» Трампа и Макрона попало на ВИДЕО

9 СМИ выяснили, что находилось в "красной коробке" спутника Путина на Валааме

10 "Грамотно пыталась ввести меня в стресс": клиентка Розы Сябитовой пожаловалась на работу свахи

Новости наших партнеров

Адвокат Весельницкая рассказала, зачем встречалась с сыном Трампа

Опубликовано 15.07.17 10:24 Адвокат Весельницкая рассказала, зачем встречалась с сыном Трампа

Эти сведения правозащитника лично предоставляла генпрокурору Юрию Чайке.

Известный российский адвокат Наталья Весельницкая рассказала в своем интервью The Wall Street Journal о том, что на встрече с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим поведала ему о деятельности компании Ziff Brothers Investments Уильяма Браудера, которая, по ее словам, в нашей стране уклонялась от выплаты налогов направляла средства на нужды демократов во время предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. 

По ее словам, она вела собственное расследование в отношении Браудера и собирала о нем ужшкммт информацию, которую лично предоставляла генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Адвокат подчеркнула, что хотела широко распространить информацию о Браудере, которого Москва заочно приговорила к девяти годам лишения свободы за налоговые преступления.

"Я лично знакома с генеральным прокурором. В ходе моего расследования [относительно управляющего фондом Браудера] я делилась информацией с ним", - сказала Весельницкая.

Однако журналистам РБК не удалось получить комментарии Генпрокуратуры о том, действительно ли Чайка получал такую информацию от Весельницкой.​

"Как во время встречи с Дональдом Трампом-младшим, так и в письменных материалах, которые я подготовила, я пыталась изложить данные, которые лично получила в ходе своего расследования", - отметила правозащитница.

По ее словам, эти сведения не заинтересовали сына Трампа. При этом юрист отметила, что не связана с российскими властями и опровергла их участие Кремля в организации ее встречи с Трампом-младшим.

Сам Браудер ранее в одном из своих интервью говорил о том, что Наталья Весельницкая инициировала против него "целый список обвинений, среди которых убийство, шпионаж, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, банкротство и клевета".

Напомним, что о встрече Дональда Трампа-младшего и Натальи Весельницкой сообщалось 9 июля 2017 года. 
Другие материалы по этой теме

«Бесконечное рукопожатие» Трампа и Макрона попало на ВИДЕО

«Не лепит горбатого»: Путин поделился с металлургами впечатлениями о Трампе

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга