Адвокат Весельницкая рассказала, зачем встречалась с сыном Трампа

Эти сведения правозащитника лично предоставляла генпрокурору Юрию Чайке.

Известный российский адвокат Наталья Весельницкая рассказала в своем интервью The Wall Street Journal о том, что на встрече с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим поведала ему о деятельности компании Ziff Brothers Investments Уильяма Браудера, которая, по ее словам, в нашей стране уклонялась от выплаты налогов направляла средства на нужды демократов во время предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

По ее словам, она вела собственное расследование в отношении Браудера и собирала о нем ужшкммт информацию, которую лично предоставляла генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Адвокат подчеркнула, что хотела широко распространить информацию о Браудере, которого Москва заочно приговорила к девяти годам лишения свободы за налоговые преступления.

"Я лично знакома с генеральным прокурором. В ходе моего расследования [относительно управляющего фондом Браудера] я делилась информацией с ним", - сказала Весельницкая.

Однако журналистам РБК не удалось получить комментарии Генпрокуратуры о том, действительно ли Чайка получал такую информацию от Весельницкой.​

"Как во время встречи с Дональдом Трампом-младшим, так и в письменных материалах, которые я подготовила, я пыталась изложить данные, которые лично получила в ходе своего расследования", - отметила правозащитница.

По ее словам, эти сведения не заинтересовали сына Трампа. При этом юрист отметила, что не связана с российскими властями и опровергла их участие Кремля в организации ее встречи с Трампом-младшим.

Сам Браудер ранее в одном из своих интервью говорил о том, что Наталья Весельницкая инициировала против него "целый список обвинений, среди которых убийство, шпионаж, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, банкротство и клевета".

Напомним, что о встрече Дональда Трампа-младшего и Натальи Весельницкой сообщалось 9 июля 2017 года.