Курс валют на сегодня, 14 июля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 14 июля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 14 июля 2017 составляет 60,18 руб., курс евро на сегодня равен 68,81 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 14 июля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,74 руб. при покупке и 61,86 руб. при продаже банком, курс евро на 14 июля 2017 составляет 67,03 руб. и 70,53 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Борис Хейфец ужшкммт уверен, что у курса рубля сегодня есть шансы на укрепление, ведь игроки рынка традиционно фиксируют прибыль в пятницу. При этом приближающийся период налоговых выплат поддерживает спрос на рубли. Эксперт отмечает, что до следующего месяца пара рубль-доллар едва ли перевалит за отметку в 61, как полагают многие аналитики.

Однако Хейфец настроен более пессимистично в этом вопросе и считает, что "этот потолок будет пробит, но не сильно".

"Мне совершенно непонятна ситуация с урожаем и его объемами в связи с погодными аномалиями. Если объемы будут малы, то это приведет к ухудшению ситуации с экспортом, к росту инфляции. На негатив по отношению к рублю давит отсутствие предпосылок к росту нефтяных цен. Многие страны нарушают соглашение о сокращении добычи", - цитирует профессора "Российская Газета".

По его словам, существует ряд факторов, способных помочь избежать серьезного падения курса рубля - это снижение деловой активности из-за сезона отпусков, а также снижение объема торгов в целом.