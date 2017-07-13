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Гостиница на Урале отказалась заселять иностранных туристов

Опубликовано 13.07.17 13:53 Гостиница на Урале отказалась заселять иностранных туристов

Инцидент произошел в городе Алапаевске.

Неприятный инцидент произошел в городе Алапаевске Свердловской области, где персонал местной гостиницы "Городок" отказался заселять двух туристов, приехавших в Россию из Венгрии.

Как рассказала в своем Facebook сопровождавшая иностранных граждан гид из Екатеринбурга Наталья Зайцева, как только администратор отеля в Алапаевске узнала, что двое постояльцев отеля являются иностранцами, им было отказано в размещении и порекомендовано воспользоваться услугами другого отеля.

После этого представители гостиницы "Металлург" согласились принять ужшкммт венгров, но там к ним нагрянули полицейские, проверившие документы иностранцев. В шутку экскурсовод назвала визит правоохранителей дополнительным бесплатным аттракционом от муниципалитета.

"За себя же могу сказать, что так стыдно, как в тот день, за отношение алапаевских гостиниц к туристам мне не было уже очень-очень давно. Позорище", - подчеркнула Зайцева.

В свою очередь, администратор "Городка" Татьяна Сулицина поспешила заверить, что проблемы с заселением иностранцев появились из-за недостаточного числа сотрудников, пишет портал 66.ru. Она подчеркнула, что гостиница должна оформить иностранцам регистрацию по месту пребывания в отделении полиции, после чего снять их с учета после выезда, а на эти цели у гостиницы с пятью номерами не хватает ресурсов..

"Я считаю, что мы не должны оправдываться", - добавила Сулицина.
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