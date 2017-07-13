Матвиенко, Нарусова и Голодец оказались в списке самых богатых чиновниц РФ

Соответствующий рейтинг подготовило авторитетное издание Forbes.

Аналитики журнала Forbes подготовили рейтинг самых богатых федеральных чиновниц нашей страны. Лидером списка стала депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина, заработавшая в прошлом году 56,2 млн рублей. По словам чиновницы, каких-либо других доходов, кроме зарплаты, у нее нет.

"Источники доходов задекларированы в соответствии с законом РФ, связаны с владением определенным имуществом", - сказала она.

По информации РИА "Томск", ранее в этом городе Соломатина руководила частным медицинским ужшкммт объединением "Здоровье".

Второе место в рейтинге заняла вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мама телеведущей Ксении Собчак, сенатор Совфеда Людмила Нарусова, задекларировавшая 28,7 млн рублей.

На третьем месте расположилась депутат Госдумы от "Справедливой России" Ольга Епифанова, заработавшая за отчетный период 24,5 млн рублей. Известно, что с 2000 года она возглавляла созданный ей холдинг "Торговая группа "Шик" в Архангельске.

В списке оказались также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (22,9 млн рублей, четвертое место), заместитель председателя правительства России Ольга Голодец (15,6 млн рублей, 7-е место), а также депутат Госдумы Валентина Терешкова (12,3 млн рублей, 9-е место).