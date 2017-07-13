Тамара Миансарова умерла в Москве (ВИДЕО)

Тамара Миансарова, причина смерти: на днях звезду госпитализировали с пневмонией.

В российской столице в возрасте 86 лет ушла из жизни легендарная советская эстрадная певица Тамара Миансарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мужа народной артистки России Марка Фельдмана.

Он рассказал, что Тамара Миансарова умерла минувшей ночью в Первой городской больнице.

"Что я могу сказать? Сейчас я ничего не знаю. Не знаю, на каком свете даже нахожусь. Шестого числа ее госпитализировали - воспаление легких", - сказал Фельдман.

О смерти Миансаровой также рассказала в своем Instagram актриса ужшкммт и певица Алика Смехова.

"Сегодня, 12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова - советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ, мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе", - написала она.

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) Июл 12 2017 в 1:29 PDT

Тамара Миансарова полюбилась зрителям благодаря своему исполнению таких песен, как "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Рыжик", "Давай никогда не ссориться", "Топ-топ", "Золотой ключик", "Глаза на песке" и других.