Курс валют на сегодня, 12 июля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 12 июля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 12 июля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 12 июля 2017 поднялся на 43,83 копейки по сравнению с показателем вторника и составил 60,7397 рубля. Курс евро на сегодня вырос на 42,7 копейки - до 69,2007 рубля.

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По словам главы департамента аналитики компании Аналитика Online Глеба Задои, валютный рынок в нашей стране штормит на фоне слабой нефти.

Эксперт отметил, что бывший министр ужшкммт финансов РФ Алексей Кудрин ранее сделал заявление относительно ставки ЦБ РФ до конца 2017 года.

"По мнению Кудрина, ставка ЦБ до конца года может снизиться 8,5%, а может быть даже до 8,25%. На данный момент ключевая ставка располагается на отметке 9%. А в июне был зафиксирован скачек инфляции до 4,4%, что ставит под вопрос дальнейшее снижение ставки", - напомнил Задоя.

Специалист уверен, что другим фактором, способным не пойти на пользу снижения ключевой ставки, является ситуация на российском рынке: российская валюта в настоящее время демонстрирует активное снижение к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть. К тому же падение рубля разгоняет инфляцию.

"У рубля есть все шансы протестировать отметку 62−63 в случае дальнейшего снижения цен на нефть", - прогнозирует Задоя, добавляя, что в настоящее время внутренние факторы приобретают все большее значение.

"И падение нефтяных цен только может ускорить достижение данных уровней", - сказал эксперт