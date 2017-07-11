Обездвиженного инвалида посадили в тюрьму за разбой и угрозы спецназовцу

Согласно вердикту суда, Антон Мамаев, не способный управлять собственной инвалидной коляской, "угрожал прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес".

Страдающий редким генетическим заболеванием и неспособный самостоятельно передвигаться Антон Мамаев был приговорен судом к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы за разбой.

Как пишет "Московский комсомолец", у молодого человека диагностировано редкое наследственное заболевание - спинальная мышечная атрофия, прогрессирующая с возрастом. Антон Мамаев родился нормальным ребенком, однако с возрастом его состояние ухудшается. На сегодняшний день вес 28-летнего молодого человека составляет всего 18 кг, и он ужшкммт не может обходиться без помощи посторонних.

Антон стал фигурантом уголовного дела осенью 2016 года, после того, как согласился на предложение знакомых купить мотороллер. Сделку оформили по всем правилам, с подписанием договора, и Мамаев отдал продавцам 160 тысяч рублей. Транспортное средство досталось молодому человеку по имени Василий, нанятому специально для того, чтобы ухаживать за Мамаевым.

Однако после сделки выяснилось, что знакомые подали заявление о разбое в полицию. По их словам, Антон и Василий якобы напали на них с целью хищения имущества, угрожая при этом применением насилия.

Как говорится в вердикте суда, Мамаев подавил волю потерпевших, один из которых, как оказалось, служил в спецназе. Примечательно, что, страдающий редким заболеванием молодой челочек не может самостоятельно даже управлять своей инвалидной коляской, однако он "угрожал прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес".

Позднее Антон узнал, что продавцы мотороллера заявили на него в полицию из-за давней неприязни к нему: ранее они неоднократно брали у него деньги и не возвращали долги.

В результате Мамаев получил 4,5 года колонии, а его помощник Василий получил 3 года. Тяжелобольной молодой человек попал в "Матросскую тишину", где нет санитаров или медсестер, способных осуществлять за ним уход.

"Я не смогу здесь выжить", - сказал Антон на встрече с правозащитниками. При этом он выразил надежду оказаться на свободе благодаря постановлению правительства, утвердившего список болезней, препятствующих нахождению под стражей, но это довольно сложная и времязатратная процедура. Добавим, что дома молодого человека ждут жена и маленькая дочка.

Согласно последним данным, проверку оснований для оспаривания приговора, вынесенного Антону Мамаеву, проведет столичная прокуратура.

"По поручению Генпрокуратуры РФ прокуратура Москвы проверит, имеются ли основания для оспаривания обвинительного приговора, вынесенного Тимирязевским районным судом города жителю столицы, страдающему редким заболеванием", - цитирует "Интерфакс" источник в надзорном ведомстве.

В сообщении отмечается, что "исполнение поручения взято на контроль прокурором Москвы".