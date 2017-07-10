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"Будто букашки плавают по майке": Зайцев раскритиковал дизайн новой формы «Спартака»

Опубликовано 10.07.17 21:54 "Будто букашки плавают по майке": Зайцев раскритиковал дизайн новой формы «Спартака»

Ранее действующий чемпион России по футболу «Спартак» представил комплекты домашней и выездной игровой формы команды на сезон-2017/18.

Российский модельер Вячеслав Зайцев раскритиковал новую игровую форму московского футбольного клуба «Спартак» на сезон-2017/18. По его мнению, цвета на новой форме «Спартака» получились «вялыми и неинтересными».

«Новая форма у «Спартака» совершенно неинтересная. Никакая. Потеряла всю ценность. Они поступили совершенно неправильно. Одна реклама, только «Лукойл» и видно. Там «Спартаком» и не пахнет. Мелкие детали, которые ни о чём не говорят. Будто букашки плавают по майке. Штаны тоже – нужно было полосу на ужшкммт них сзади сделать. Цвета вялые, неинтересные. Мне не понравилась эта форма», — цитирует Зайцева «Чемпионат.com».

Ранее, 8 июля действующий чемпион России по футболу «Спартак» представил комплекты домашней и выездной игровой формы команды на сезон-2017/18.
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