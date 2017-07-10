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На Украине требуют запретить мультфильм "Маша и медведь", который "навязывает положительный образ России"

Опубликовано 10.07.17 17:28 На Украине требуют запретить мультфильм "Маша и медведь", который "навязывает положительный образ России"

В анимационной студии Animaccord назвали призывы запретить «Машу и медведя» на Украине антипиаром.

Одесские активисты призвали запретить показ российского мультфильма "Маша и медведь" на Украине. По мнению одесситов, данный мультфильм является "пропагандистским инструментом России", пишет Лайф со ссылкой на издание "Вести. Украина". Обращение направлено в профильный комитет Верховной рады, а также в Госагентство по вопросам кино и в Комитет теле- и радиовещания.

Они поясняют это так: "В этом, казалось бы, обычном мультфильме для маленьких зрителей российские пропагандисты отправляют детям чёткий ужшкммт месседж: медведь, который традиционно считается символом РФ и ассоциируется с этой страной, представляется в роли большого сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю".

По их мнению, мультфильм навязывает детям положительный образ России, что "является крайне опасным для безопасности Украины".

В пресс-службе анимационной студии Animaccord, производящей мультсериал «Маша и Медведь», заявили RT, что предложения запретить данный проект на территории Украины являются не чем иным, как антипиаром.

«Это очередной антипиар. Мы на самом деле такие вещи не комментируем, потому что очень заняты производством новых серий», — пояснили в пресс-службе.
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