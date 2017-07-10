Банк "Югра", последние новости сегодня: ЦБР с 10 июля приостановила полномочия его руководства

ЦБР ввел временную администрацию в банке «Югра». Кроме того, Банк России с 10 июля 2017 отозвал лицензии у двух московских банков.

ЦБ ввел с 10 июля 2017 временную администрацию в банке «Югра»

В связи с неустойчивым финансовым положением ПАО Банк "ЮГРА" (г. Москва) и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России возложил с 10 июля 2017 года на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев, говорится в сообщении на сайте регулятора.

На ближайшие погода полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия ужшкммт органов управления ПАО Банк «ЮГРА» приостановлены.

Отмечается, что первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Одновременно ЦБР с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО Банк «ЮГРА» сроком на три месяца. Это является страховым случаем. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

Об отзыве лицензии у банка пока не сообщалось. По величине активов банк «Югра» на 1 июня занимал 30 место в банковской системе РФ.

Проблемы в банке "Югра" начались еще весной 2017

В июне Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство акционеров банка о передаче акций российскому АО «Прямые инвестиции». Банк объясняет это следованием государственной линии по деофшоризации. Однако с учетом того, что бенефициаром контролирующего пакета «Прямых инвестиций» по-прежнему остается офшорная структура Radamant Financial, эксперты сочли это показательным жестом, пишет "Коммерсантъ".

Еще 29 мая газета «Ведомости» сообщила о том, что ЦБ потребовал от банка «Югра» создать финансовые резервы в размере более 40 млрд руб., что было почти равно всему капиталу банка. Собеседник издания уточнил, что регулятор наложил на банк ограничения по операциям с активами, на размещение средств, привлеченных банком, на ценные бумаги, а также выдачу кредитов юридическим лицам.

Двое из собеседников издания указывали, что резервов требуется досоздать примерно на 46 млрд руб. Третий знал, что размер недосозданных резервов – около 50 млрд руб. Таких резервов банк в мае не создавал, следует из его отчетности.

Незадолго до введения моратория Центробанк начал внеплановую проверку банка – сотрудники регулятора пришли в банк в начале мая, после того как у банка произошел сбой, затруднивший его работу с клиентами.

Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

Кроме того, Банк России с 10 июля 2017 года отозвал лицензии у кредитных организаций «Банк Премьер Кредит» и «Сталь Банк», сообщает регулятор. В ЦБ сообщают о низком качестве активов «Банка Премьер Кредит». Кредитный портфель банка в основном представлен задолженностью по ссудам таких заемщиков, которые не демонстрируют признаков реальной деятельности. Кроме того, банк постоянно занижал размер кредитного риска. Банк занимал 369-е место в банковской системе России.

«Сталь Банк» неадекватно оценивал кредитный портфель. Кредитная организация использовала крайне рискованную бизнес модель, что привело к тому, что у банка оказалось низкое качество значительной части активов. Банк занимал 527-е место в банковской системе страны.

Оба банка участвуют в системе страхования вкладов. Вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, смогут рассчитывать на возмещение в 100% от остатка средств (но не более 1,4 млн рублей).