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Стала известна причина внезапной смерти россиянки на Крите

Опубликовано 10.07.17 09:02 Стала известна причина внезапной смерти россиянки на Крите

Журналисты выяснили, от чего скончалась наша соотечественница на греческом курорте.

По информации местного телевидения Крита, причиной смерти гражданки РФ и госпитализации ее мужа стало сильное отравление грибами, которые пара принимала в пищу перед отпуском.

Эксперты заявили, что все указывает именно на сильнейшее отравление, симптомы которого проявились уже после прибытия на греческий остров.

Как заявил профессор токсикологии и руководителя лаборатории судебно-медицинских исследований Аристидиса Цацакиса, россияне отравились ужшкммт летальным токсином, причем иногда симптомы отравления могут появиться с задержкой на два-три дня после попадания в организм опасных веществ.

"Российские власти официально говорят об отравлении ядовитыми грибами, которые туристы ели перед отъездом в отпуск", — цитирует репортаж местных журналистов РИА Новости.

Однако в российском консульстве в Афинах заявили, что не располагают официальными данными о причинах смерти россиянки. Известно лишь, что тело погибшей было отправлено на родину.

"Дети еще во вторник отправлены в Россию", - добавили представители дипмиссии, отметив, что была оказана вся необходимая консульская помощь.

Как писал TopNews, семья в составе четырех человек 1 июля прилетела в Ираклион из России на отдых. Утром в воскресенье 41-летняя женщина позавтракала в отеле с мужем, 14-летней дочерью и трехлетним сыном, однако вернувшись в гостиничный номер россиянка почувствовала себя плохо и попросила дочь позвать помощь. На момент приезда врачей наша соотечественница уже умерла. Ее 45-летний муж попал в больницу в крайне тяжелом состоянии с полиорганной недостаточностью.
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