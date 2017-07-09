Туристка из России скончалась на Крите по неизвестным причинам, ее муж в реанимации

В посольстве России подтвердили информацию о происшествии.

По неизвестным причинам на острове Крит в Херсонисосе умерла российская туристка. Ее муж попал в реанимацию. Как пишет "Вечерняя Москва", семейная пара вместе с двумя детьми прилетела на отдых в Ираклион на пять дней. По прибытии в гостиницу женщине стало плохо, а после приехавшие врачи «скорой помощи» констатировали ее смерть.

Позже в больницу попал муж скончавшейся женщины. Врачи отмечают ужшкммт его критическое состояние. О причинах, приведших к летальному исходу в одном случае и резкому ухудшению состояния здоровья - в другом, пока неизвестно.

Погибшей россиянке 41 год, ее мужу – 45 лет. Греческие врачи пока не могут установить причину тяжелейшей полиорганной недостаточности, которой он страдает, уточняет "Интерфакс".



Посольство России в Греции поставлено в известность об инциденте. Российские дипломаты попросили греческих врачей тщательно отнестись к выяснению причин гибели россиянки и болезни ее мужа. Дети пары отправлены на родину.