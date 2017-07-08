Путин: Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека

Президент России Владимир Путин заявил об установлении личных отношений с Дональдом Трампом и ответил на вопрос о Навальном.

Президент России Владимир Путин заявил об установлении личных отношений с президентом США Дональдом Трампом после проведенных переговоров на полях саммита G20.

По мнению Путина Трамп - очень конкретный и быстро реагирующий человек, который при личном контакте разительно отличается от его телевизионного образа.

Это заявление российского лидера прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в субботу, 8 июля.

«Что касается личных взаимоотношений, я считаю, что ужшкммт они установлены. Не знаю, как это прозвучит, но скажу так, как я это вижу: Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека», — цитирует ТАСС россйского президента.

Он добавил, что американский лидер «конкретно абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы».

«Мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен», — заключил Владимир Путин.

На пресс-конференции также прозвучал вопрос, как президент России относится к оппозиционному политику Алексею Навальному и почему никогда не упоминает его имени.

«Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно с такого уровня как президентский, правительственный, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня. Даже критического характера. А если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога», — приводит слова Путина ТК "Дождь".

Как ранее сообщал Topnews, в минувшую пятницу состялась первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которая продолжалась вместо запланированных 30 минут более двух часов и не прекратилась даже после того, как супруга американского президента попыталась прервать ход переговоров . По словам российского президента, он обсудил с Трампом вопросы кибербезопасности, борьбы с терроризмом, Сирию и Украину.

Сам Трамп накануне назвал встречу с Путиным замечательной.