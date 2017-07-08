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Будет ли лето в этом году 2017 в Москве и России, рассказали в Гидрометцентре

Опубликовано 08.07.17 16:33 Будет ли лето в этом году 2017 в Москве и России, рассказали в Гидрометцентре

Прогноз погоды на июль-август 2017 года в Центральном регионе и Москве дал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью Газете.Ru рассказал какая погода ожидается в Москве в ближайший месяц.

По его словам, во второй половине июля и первой декаде августа будет не более четырех-пяти дней, когда будет стоять погожая, по-настоящему летняя погода. Большого числа жарких дней в ближайший месяц ожидать не приходитсяя, предупредил главный синоптик страны.

Глава метеослужбы также отметил, что в эти ужшкммт выходные - 8 и 9 июля - температура ожидается на четыре-пять градусов ниже нормы.

«Выше 18 градусов максимальная температура повышаться не будет», — добавил он.

Об этом же подтвердил сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, который также заявил, что лето в Москву в 2017 году уже не вернется. По его словам, температура вряд ли будет достигать даже +25 градусов.Специалист предположил, что открыть купальный сезон в такую погоду почти невозможно.

Ранее сообщалось, что столичный регион в субботу, 8 июля, окажется «в мешке арктического холода».

Напомним, как сообщал Topnews, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, попросил премировать реабилитировавшихся в его глаза синоптиков. Незадолго до этого он предлагал разогнать Мосгидромет.
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