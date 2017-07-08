Какой сегодня праздник: 8 июля 2017 года отмечается народный праздник Петра и Февронии

Сегодня, 8 июля, церковный праздник приурочен ко дню памяти князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев.

Какой церковный праздник сегодня, 08.07.2017: День Петра и Февронии

8 июля 2017 отмечается народно-христианский праздник День Петра и Февронии, приуроченный ко дню памяти благоверного князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев.

По легенде, князь Петр жил в Муроме в XII веке и болел проказой. Во сне ему явилось, что крестьянская девушка Феврония смогла его исцелить при помощи трав. После этого Петр отыскал ее в Рязанских землях, а после того, как выздоровел, женился на ужшкммт своей спасительнице, и пара жила в мире и согласии до старости.

В старости они приняли постриг в монахи и попросили Бога умереть в один день. Петра и Февронии не стало 8 июля 1228 года. Их тела были размещены в разных обителях, но на следующее утро они оказались вместе.

Петр и Феврония были причислены к лику святых в 1547 году. Считается, что они являются покровителями семьи и брака. РПЦ вспоминает их 8 июля, а в России сегодня начиная с 2008 года отмечается День семьи, любви и верности.

На День Петра и Февронии в храмах проводятся специальные праздничные службы. Семейные пары молятся святым о благополучии, а вступающие в брак просят благословения.

Многие влюбленные в этот день стараются заключить браки или устроить помолвки. Также сегодня девушки гадают на суженых и делают любовные привороты.

Праздник Петра и Февронии выпадает на Петров пост. Если он выпадает на вторник, четверг, субботу или воскресенье, то дозволяется рыбы, на понедельник – горячую пищу без масла, а в среду или пятницу – невареную пищу растительного происхождения (сухоядение).

Считается, что если сегодня помолиться перед иконой святых Петра и Февронии, то семью будет ожидать благополучие и счастье. Если посвататься 8 июля, то семья будет крепкой и дружной. Также в этот день просили здоровья и благополучия для своих детей, а тех, кто проведет этот день в заботах вместе с супругом, того ждет достаток и мир в семье.