ЦБ лишил лицензии московский банк «Легион»

«Легион» занимал 157 место в банковской системе РФ по величине активов.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Легион" (Москва). Лицензия отозвана 7 июля, говорится на сайте регулятора.

Банк отмечает, что основным направлением деятельности АКБ «Легион» (АО) являлось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров. При этом кредитная организация осуществляла мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков. Создание необходимых резервов на возможные ужшкммт потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату АКБ «Легион» (АО) собственных средств (капитала). Кроме того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме.

Приказом ЦБ 7 июля в банк назначена временная администрация.

"Легион" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.

По данным Банка России, на 1 июня текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 157-е место в банковской системе РФ.