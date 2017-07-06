В Новосибирске мальчик случайно застрелил сверстника из ружья дедушки

Трагический инцидент произошел в четверг около 19.40 местного времени.

В Новосибирске 11-летний мальчик случайно застрелил приятеля из дедовского ружья. Об этом сообщили на сайте СК России по региону.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск СКР по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по факту причинения 11-летним подростком по неосторожности смерти своему сверстнику из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.

Трагический инцидент произошел в четверг около 19.40 местного времени (15.40 мск), когда мальчик со ужшкммт сверстником пришел в гости к своим дедушке и бабушке. В квартире мальчики достали находившееся в шкафу ружье и стали из него целиться в различные предметы.

«В какой-то момент мальчик, доводящийся владельцам квартиры внуком, нажал на курок, при этом он не знал, что оружие в приведённое время было заряженным. Выстрелом боеприпаса был поражён второй находившийся здесь же мальчик, в результате полученных телесных повреждений последний скончался», — подчеркнули в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.