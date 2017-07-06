Россиянин заявил, что обнаружил пропавший малайзийский Boeing MH-370 (ФОТО)

По мнению российского энтузиаста, самолет рухнул возле Антарктиды.

Российский радиолюбитель Валентин Дегтерев заявил в интервью журналистам "Звезды" заявил о том, что ему удалось найти пропавший малазийский Boeing MH-370, причем следы хвостового стабилизатора исчезнувшего лайнера он и вовсе обнаружил якобы почти сразу после инцидента.

"В 2015 году нашел снимки Google earth, на которых были изображены обломки пропавшего самолета. Там были обломки крыла, двигателя. Судя по всему – самолет взорвался в воздухе, а обломки остались на ужшкммт воде, на плаву. Эти фотографии я собрал и отправил в Минтранс России, которые после двухнедельной экспертизы отправили их в Малайзию", - сказал энтузиаст.

Он отметил, что через некоторое время с сайта Google Earth пропали все снимки. По мнению Валентина, лайнер шел на посадку, однако "произошли некие события", после которых воздушное судно оказалось возле Антарктиды, где выработало топливо и упало.

Как писал TopNews, самолет авиакомпании Malaysia Airlines исчез в небе над Южно-Китайским морем примерно через 40 минут после взлета. На борту самолета находилось 239 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли, однако обстоятельства и причины происшествия не установлены до сих пор.