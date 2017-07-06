Глава ВЦИОМ объяснился за "15% дерьма среди россиян" (ВИДЕО)

Валерий Федоров рассказал, что он имел в виду, говоря о соотечественниках, которые не любят свою страну.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров прокомментировал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" свои слова о "15% дерьма среди россиян".

По словам Федорова, он "не употреблял и не употребляет" слово "дерьмо", а в той беседе он имел в виду то, что соотечественников, которые не любят свою страну, "раза в два больше", чем до этого говорил тележурналист Владимир Соловьев.

"Ведущая (канала "Дождь" - прим.) ожидала, что я скажу, что нет-нет, это невозможно, нельзя так говорить (про россиян - прим. ред.) и так далее. И, наверное, я должен был это сказать. Но я это ужшкммт не сделал по одной простой причине. Вова Соловьев, который эту тему запустил, мой товарищ. И я, как и некоторые люди, своих сдавать не люблю и не буду", - сказал он, подчеркнув, что не говорил о "15 и 17 процентах дерьма", и не знает, "кто это придумал".

Ранее Федоров в своем интервью "Дождю" говорил о том, что его "личная позиция" заключается в том, что в РФ живет очень много людей, "у которых нет любви к нашей родине, у которых нет желания сделать ее лучше".

"Это люди, которые готовы всегда критиковать, протестовать, по поводу и без повода, касается их или нет... Но все-таки, возвращаясь к оценкам, сколько же их было, вообще порядка 15%, по нашим данным, довольно устойчивая цифра, это те, кто настроены негативно по отношению к курсу Владимира Путина, к его режиму и отчасти к его персоне", - отмечал тогда глава ВЦИОМ.

Фрагмент видео из интервью Федорова "Дождю" появился в Сети.

Как пишет RNS, первым о "процентах" заговорил начал Владимир Соловьев, заявивший в радиоэфире, что на акции протеста в России выходят "два процента дерьма" и "дети коррупционеров".