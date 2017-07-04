ВЦИОМ: каждый десятый россиянин думает об эмиграции

По данным опроса ВЦИОМ, появился тренд на постепенное снижение числа желающих уехать из России, при этом выбор потенциальных эмигрантов стал более обдуманным.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные мониторингового исследования, посвященного изучению эмиграционных настроений россиян.

Количество эмигрантов из России, как показывают данные опроса, в последний год заметно снизилось. Если в 2016 г. о том, что людей, уезжающих на ПМЖ за границу, стало меньше, говорил 21% опрошенных, то в 2017 г. – уже 31%. При этом доля тех, кто отмечает их увеличение, за тот же период не изменилась (23%).

Абсолютное большинство наших сограждан (89% - максимум за ужшкммт всю историю измерений) не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну.

Если в 2015 г. о желании уехать за рубеж говорили 13%, то в 2017 г. - 10% россиян (прежде других – молодежь: среди 18-24-летних – 25%, среди 25-34-летних – 16%, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга – 21%). При этом заметно выросла доля тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух и, вместе с тем, стало меньше тех, кто вовсе не задумывается о сроках.

Мотивы переезда за год также заметно изменились: о высоком уровне жизни за границей грезят куда меньше, тогда как такие факторы, как социальная стабильность, климат и экология, уровень культуры, соблюдение прав человека и др. теперь ценятся куда выше, чем ранее. Также в качестве причин переезда чаще стали называть недовольство политикой властей и категорическое нежелание жить в России/сильную любовь к другой стране.

Наиболее привлекательной по-прежнему кажется жизнь в Германии – именно она второй год подряд возглавляет рейтинг стран, рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.