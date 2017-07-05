Сбежавшего от российского следствия оппозиционера Мальцева нашли в Грузии

Покинувший Россию оппозиционный политик Вячеслав Мальцев нашелся в Грузии.

Оппозиционер Вячеслав Мальцев, покинувший накануне Россию, скрылся в Грузии. Как сообщал Topnews, на родине против Мальцева возбудили уголовное дело по факту создания экстремистского сообщества.

Оказалось, что российский оппозиционер Вячеслав Мальцев, который сбежал от следствия, уехал в Грузию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Уголовное дело на Мальцева завели ещё на прошлой неделе. Тогда же его и планировали задержать. Но "чёт не срослось", - отмечается в сообщении.

Сначала Мальцев пытался через Белоруссию въехать на Украину, однако туда его ужшкммт не пустили. Тогда по каким-то еще каналам он перебрался в Молдавию, но она не была финальной точкой его остановки.

Ранее Мальцев был подвергнут административному аресту на 10 суток за неповиновение требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции на Тверской улице в Москве 12 июня 2017 г.

В марте этого года правоохранительные органы провели у него обыск в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. За неповиновение требованиям сотрудников полиции в ходе этой акции ему был также назначен административный арест на 15 суток.