Оппозиционер Вячеслав Мальцев спешно уехал из России из-за уголовного дела

Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию, пытался пробраться через Белоруссию на Украину, но его туда не пустили.

Оппозиционный активист Вячеслав Мальцев покинул Россию после возбуждения в его отношении уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря движения "Русский марш" Дениса Романова.

По его словам, на Мальцева завели уголовное дело за создание экстремистского сообщества, он был вынужден бежать за границу. Позже он всем сообщит, куда он уехал.

По его словам, Мальцев пытался через Белоруссию въехать на Украину, однако туда ужшкммт его не пустили, уточняет "Газета.ру".

«Тогда по каким-то еще каналам он перебрался в Молдавию, но это не финальная точка его остановки», — отметил Романов.

Ранее Мальцев был подвергнут административному аресту на 10 суток за неповиновение требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции на Тверской улице в Москве 12 июня 2017 г.

В марте этого года правоохранительные органы провели у него обыск в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. За неповиновение требованиям сотрудников полиции в ходе этой акции ему был также назначен административный арест на 15 суток.