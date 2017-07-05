В Италии фермер трактором "нарисовал" на поле огромный портрет Путина (ВИДЕО)

Итальянский фермер при помощи трактора «нарисовал» на своем поле в области Венето портрет президента России Владимира Путина.

В итальянском городе Кастаньяро (провинция Верона) фермер Дарио Гамбарин трактором «нарисовал» портрет главы России Владимира Путина накануне саммита Большой двадцатки, который пройдет в Гамбурге, передает "Звезда" со ссылкой на ANSA.

Un Putin gigante retratado en un campo de trigo pic.twitter.com/11ZrOteMYv — RT en Español (@ActualidadRT) 4 июля 2017 г.

Рядом с портретом Путина выложено его имя на кириллице. Он занимает площадь в 25 тысяч квадратных метров.

Выбор Путина в качестве персонажа для нового портрета Гамбарин объяснил грядущей встречей "двадцатки" в Гамбурге, на которой должны быть решены важные вопросы - от экономических и миграционных до международных кризисов ужшкммт в Сирии и на Украине, отмечает ТАСС.

Российского лидера, считающегося, согласно разным опросам общественного мнения в европейских странах, одним из самых влиятельных политиков современности, нередко изображают. Так, перед одним из ресторанов в центре Рима, вблизи Ватикана выставлены фигуры древнеримских легионеров. Один из них имеет явное портретное сходство с президентом РФ.