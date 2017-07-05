Осужденный на 20 лет в США российский летчик Константин Ярошенко написал письмо президенту США Дональду Трампу.

Российский летчик, отбывающий в американской тюрьме «Форт-Дикс» срок в 20 лет, Константин Ярошенко обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о возвращении в Россию. Письмо на имя американского лидера было передано 4 июля в Белый дом через посольство РФ в Вашингтоне. В то же время семья россиянина обратилась к главе Белого дома с просьбой о помиловании Ярошенко, пишут "Известия".

Как отмечает летчик в своем письме, он отбывает наказание по незаконному и несправедливому приговору, но надеется на «гуманность ужшкммт и понимание трудной ситуации», языковой барьер приносит большие проблемы, он в полной мере не может объяснить свои проблемы со здоровьем и обратиться за медицинской помощью, а также не до конца понимает приказы офицеров тюрьмы.

По словам россиянина, больше всего страданий он испытывает из-за разлуки с семьей. Он не видится с женой и дочерью уже более шести лети, ведь у них нет финансовой возможности купить билеты в США. Его мать умерла 7 мая 2017 года, так и не дождавшись встречи с сыном.

Ярошенко напоминает, что «семьи американских граждан Петера Уликокса, Кевина Доуса и других воссоединились», когда президент России Владимир Путин «из гуманных соображений и по доброй воле вернул их в США». При этом он напомнил о судьбе американского заключенного в КНДР Отто Вармбиера, который был слишком поздно передан властям Америки и скончался, «так и не увидев семью».