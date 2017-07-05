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Кабмин РФ продлил ответные санкции против Запада до 2018 года

Опубликовано 05.07.17 08:31 Кабмин РФ продлил ответные санкции против Запада до 2018 года

Запрет на ввоз отдельных видов сельхозпродукции, а также сырья и продовольствия из стран, наложивших ограничения на Россию, был продлен.

Российское правительство продлило до 31 декабря 2018 года сроки продуктового эмбарго в отношении ряда стран, установивших ранее санкции против России. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кабмина.

"Продлён с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн", - сказано в сообщении правительства.

Ограничительные меры  направлены на распространение ответных экономических санкций ужшкммт на ряд стран, учитывая степень их вовлеченности в режим санкций против РФ.

Ранее TopNews писал о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер до 31 декабря 2018 года. До этого Евросоюз продлил санкции в отношении нашей страны.
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