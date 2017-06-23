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Меркель и Макрон склонили ЕС к продлению санкций против РФ на полгода

Опубликовано 23.06.17 12:59 Меркель и Макрон склонили ЕС к продлению санкций против РФ на полгода

Лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение продлить экономические санкции против России.

Председатель Евросовета Дональд Туск написал в Twiter о том, что саммит ЕС решил продлить еще на 6 месяцев санкции против России.

«Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности», - написал он.

Позже об этом заявила и канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы с Эмманюэлем Макроном [президентом Франции] сообщили о ходе минского процесса и работе в нормандском формате", - сказала она. "Здесь, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что наблюдается мало прогресса. Постоянно нарушается ужшкммт перемирие, поэтому отсутствует достаточная основа для продолжения политического процесса", - цитирует Меркель ТАСС.

СМИ отмечают, что большую роль в этом сыграли именно президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. В рамках саммита ЕС они заявили о «теплых» двусторонних отношениях между их странами, пишет ИА REGNUM со ссылкой на Die Tagesschau.

Макрон впервые присутствовал на саммите, и в качестве приоритета на будущее он выделил слаженную работу всех стран Евросоюза, особенно дальнейшее сотрудничество с Франции и Германии.  Он сразу заявил, что для него "ЕС — это не просто идея, это — проект", и сообщил о намерении "работать рука об руку с Германией".

Канцлер Германии оценила «креативность и новые импульсы, исходящие от французского руководства», пишет издание.

 На данный момент срок действия экономических санкций ЕС против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов истекает 31 июля, они будут продлены до 21 января 2018 года.

 
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