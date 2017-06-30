Путин продлил контрсанкции против ЕС до конца 2018 года

Между тем эксперты считают, что усиление мер со стороны США связано с борьбой за рынок Европы.

Президент России Владимир Путин продлил отдельные специальные обеспечительные меры в отношении США, стран ЕС и ряда других государств. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он продлевает с 1 января по 31 декабря 2018 года действие отдельных специальных экономических мер. Изначально ответные санкции были введены РФ в августе 2014 года.

Как сообщал Topnews, еще 29 июня вступило в силу принятое на саммите 22 июня решение ЕС о продлении санкций против России на полгода.

Тем временем ужшкммт политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik отметил, что с российской стороны речь идет о вынужденных мерах. Его цитирует РИА Новости.

"В международных отношениях действия имеют зеркальный ответ – это правило. Поэтому речь идет о вынужденных мерах со стороны российского руководства. Подписывая эти ответные меры, президент явно не желает нагнетания конфликтных отношений ни с Евросоюзом, ни с Соединенными Штатами. Однако европейские страны и Соединенные Штаты практически находятся на долгосрочной траектории ухудшения отношений с Россией и видят необходимость в возрастании уровня конфликта", – сказал Владимир Киреев.

Это ответный ход на продление санкционной политики в отношении России, заявила "Газете.ру" заведующая кафедрой внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС Ольга Абрамова.

Однако в ближайшее время санкционное давление на Россию может быть усилено. В частности, под санкции могут попасть те, кто собирается вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов.

«Крым и Донбасс — это только повод, на самом деле речь идет об усилении геополитического соперничества между США и Россией», — подчеркнула Абрамова.